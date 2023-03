Cuál es el sticker que odia Lionel Messi y con el que más lo molestan sus compañeros

Lionel Messi no quiere saber nada con un sticker.

Pese a ser el capitán y emblema de esta Selección, Lionel Messi no queda exento de los distintos chistes que se realizan en las concentraciones o mismo por el grupo de Whatsapp. Por lo menos así lo reveló Rodrigo de Paul , quien se animó a decir con qué molestan a la Pulga.

Es por eso que abunda la confianza, no sólo para lo importante, sino que también para todo lo que tiene que ver con los chistes que son moneda corriente entre ellos. Así fue como Rodrigo de Paul expuso cuál es el sticker que utilizan y que no es del agrado de Lionel Messi .

Lionel Messi-Qué mirás Bobo.mp4

En lo que fue el transcurso del Mundial, hubo varios momentos épicos, pero hay uno que quedará guardado en la memoria de todos. Es la reacción de Messi contra Wout Weghorst, jugador de Países Bajos y el famoso “¿Qué mirás bobo? Andá pa’ allá”.

Ante esta frase en ese momento, se desataron miles de tatuajes, remeras, carteles, otro merchandising y también stickers de Whatsapp. Claro, en el grupo de la Selección no pasaron desapercibidos y cada vez que se da la oportunidad aparece.

Lionel Messi-vaso.avif

En una entrevista con Tyc Sports Rodrigo de Paul respondió si se animan o no a gastar al 10 igual que al resto del plantel: “No lo gastábamos tanto porque no le gusta verse así. Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”.

Además, pese a la intención de Lionel de esquivarle al asunto, se lo permiten poco. Es que hasta en la fiesta que hizo a fines del 2022 en Rosario se pudieron ver vasos con un cartel y la mítica frase que será recordada por siempre.

Sticker-Lionel Messi.webp

De esta manera, los jugadores se divierten y Messi no se salva en la gastada. Al capitán le da algo de pudor verse en esa situación y por eso trata de esquivarle al asunto. Sin embargo, acepta las risas de sus compañeros y entiende que así es el juego.