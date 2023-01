Cuál fue el look que eligió la China Suárez para empezar las clases de pilates

Desde hace unos meses, la China Suárez se alejó de todos los escándalos que la vinculaban. Antes era tapa de todas las revistas por sus peleas con sus ex parejas y Wanda Nara, desde que inició su noviazgo con Rusherking, la actriz parece haber priorizado la tranquilidad por sobre lo mediático, y bajó su perfil. Sin embargo, no puede evitar ser noticia, aunque sea por sus looks.

Y este fue el caso de los últimos días, ya que la China Suárez enamoró a todos con un look total black y súper chic para ir a yoga. Calza tiro alto, top, Adilettes y lentes de sol cat-eye Ray Ban fueron las prendas elegidas por la actriz para ir a hacer una de sus actividades favoritas; además lo combinó con una riñonera verde de la sofisticada marca Gucci. La foto compartida en sus stories fue a cara lavada, sin ni una gota de maquillaje, algo que sus seguidores no notaron en falta. Además, como siempre, llevó una cintita roja en su muñeca, contra la envidia.

El yoga es una de las actividades más importantes en la rutina de la China Suárez, quien en más de una ocasión admitió que odia hacer actividad física. “Con respecto a entrenar, me encantaría, posta, como a esa gente que de verdad le gusta y dice: 'A mi me hace bien arrancar el día así'. Yo lo odio, lo odio", contó hace un tiempo.

Sin embargo, cuando cumplió los 27 años, la actriz conoció el yoga y su manera de ver el deporte cambió para siempre: "Un día sos el que vuelve de bailar 7 AM. Un sábado mirás por la ventana a los que corren, hacen ejercicio, y decís 'qué boludo, corriendo un sábado a la mañana'. Un día te convertís en ese 'boludo' que pone el despertador 9 AM para hacer ejercicio un sábado. Los 27 me pegaron fuerte. Y no saben qué bien se siente".