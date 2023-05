Cuál fue la ayuda que le dio "el novio de Miami" a la China Suárez tras el Wandagate

Y a continuación, la esposa de Diego Latorre reveló el papel clave que tuvo “el novio de Miami” cuando las marcas le dieron la espalda a la China a fines de 2021, al estallar el escándalo de su affaire con Mauro Icardi. “Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”, aseguró la rubia.

“Tiene 46 años, es súper buen mozo, es argentino y vive en Miami”, había explicado Latorre al precisar quién era el hombre mayor que andaba con la actriz. “Es mega millonario. Tiene dos productoras, una es Bourke, que es la que hizo con ella el especial con Fantino y el especial La China en Qatar”, agregó.

Y anoche, indignada con la ex de Rusherking por el reclamo legal que le hizo, Latorre disparó: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”.

Por estas horas, Yanina, en tanto, se mostró virulenta con otro "robo". Fue en el que ocurrió en el hotel Alvear, donde una periodista de una famosa revista se llevó la cartera de Majo Martino, su ex compañera en LAM.

"Estoy cansada que pasen estas cosas con las mosquitas estas. Por eso lo conté. No mentí en nada. Y que la chorra pague por lo que hizo. Nadie le cree en nada su versión que era la cartera de una amiga", terminó la panelista.