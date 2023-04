Cuáles son las 6 estrellas del fútbol europeo que podrían jugar para Argentina en el Mundial sub 20

El lunes se conoció oficialmente la noticia que ya se hablaba por lo bajo y que exaltaba al fútbol argentino de que el Mundial sub 20 de la FIFA se llevará a cabo en Argentina por segunda vez en su historia, lo cual es a su vez una gran noticia ya que la albiceleste no había conseguido la clasificación en el Sudamericano de la categoría y ahora por ser país organizador estará en el certamen de juveniles más importantes del mundo.

Más allá de que la Selección dirigida por Javier Mascherano no realizó una buena campaña en el Sudamericano desarrollado en Colombia donde no consiguió el boleto para clasificarse al Mundial, es sabido también que hay grandes estrellas argentinas en las mejores ligas del mundo que no pudieron asistir a la cita, y obviamente que eso ilusiona a los fanáticos.