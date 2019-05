Antes de arribar a la ciudad, especialista en hipnosis sostuvo que el común denominador que atraviesa las diferentes temáticas que abordará en los seminarios son la ansiedad y la baja autoestima.

"La ansiedad ha existido desde que existe el ser humano, pero ahora se nota mucho más", sentenció Kamo. Y añadió: "Mientras se siga potenciando, habrá más ataques de pánico, fobias y adicciones".

"Sin duda alguna cuando una persona está ansiosa y es fumador, a mayor estado de ansiedad, más va a fumar porque piensa que cuando fuma se tranquiliza y se relaja, pero no es cierto. El cigarrillo no te calma, ni te da armonía. Lo que hace es que te produzca un estado letárgico y una sensación de que estás bien pero cuando esa droga tiende a desaparecer de tu organismo, vuelves a necesitarla. Lejos de quitarte la ansiedad, hace que cada vez quieras consumir más", argumentó.

En cuanto a la baja autoestima, postuló: "Es lo que hace que no tengas capacidad para superar un problema y determinar que tu no quieres seguir drogando, fumando, bebiendo o lo que sea". "Cuando tiene una autoestima deficiente no te encuentras bien a ti mismo, no un valor para tu cuerpo ni una excelente autovaloración, entonces es muy fácil jugar contigo. ¿Cómo se juega contigo? Con sustancias dependientes como el azúcar y la bebida", manifestó.

Kamo señaló que la baja autoestima es una de las principales cuestiones que aquejan a la sociedad actual. "La autoestima está muy deficiente en todos los seres humanos. Esa autoestima es la que potencia que una persona pueda consumir. Una persona con una excelente autoestima tiene otros valores y llegará mucho más lejos que aquél que no la tiene, porque tiene mayor control de sus emociones", aseguró.

En ese sentido, el Kamo planteó que el aprecio que cada uno tiene de sí mismo incide en diferentes trastornos que están en boga en la actualidad como la adicción a la tecnología. "Cuando empezó la televisión se creó una dependencia, ahora hay dependencia de estar con los amigos, de los teléfonos, de las redes sociales. El arte está en mantener un control, un rigor del tiempo. Cuando alguien necesita mucho tiempo en las redes sociales su autoestima está tocada, no te sientes bien, necesitas sentirte importante, que la gente escuche y vea lo que haces", explicó.

"Siempre hablamos de lo mismo, porque la autoestima lo es todo. Cuando tiene un buen concepto bien instaurado, sabes lo que quieres", sentenció.

Con el foco puesto en el encuentro para bajar de peso, el español cuestionó la costumbre de canalizar diferentes momentos como la alegría y la tristeza a través de la comida y reflexionó: "Cuando la gente quiere adelgazar se enfocan en dejar de comer, pasarlo mal y luchar para evitar alimentos que engorden, cuando en realidad existen una serie de alteraciones emocionales son las que están provocando que la persona engorde". "El problema no es el sobre peso, el problema son las alteraciones que hay de estrés, ansiedad, miedo y autoestima. Resolviendo esas situaciones se resuelve ya todo", recalcó.

Con la mirada puesta en los niños

Más allá de sus frecuentes visitas a la región, Kamo sostuvo que el público no se repite y que a sus encuentros también asisten niños y adolescentes. “Las personas no se repiten, quienes vienen luego anuncian boca a boca el resultado del trabajo que hago”, dijo y destacó: "A mis seminarios vienen personas de todas las edades".

Con la mirada puesta en la población infantil, el mentalista hizo hincapié en el trabajo de prevención que los adultos tiene que hacer para que los chicos tengan una vida sana y no caigan en situaciones de dependencia y adicciones. En ese sentido, advirtió: "Hay que tener mucho cuidado con los factores de riesgo: padres que siempre están dedicados a sus redes sociales, a sus problemas, a su vida, a su trabajo, que a la hora de solucionar problemas no se ponen en comunicación con ellos. También niños que tienen un exceso de economía y que puede darse el lujo de gastar en alcohol y todo lo que sea. Otro factor puede ser el lugar donde se desenvuelven", indicó.

En contraste, destacó como factores de protección, padres estables, excelente comunicación, valores correctos y buena autoestima.