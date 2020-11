¿Cuánto vale hoy el sillón de Maradona que está en la región?

A principio de año, Juan Carlos Bruno jamás imaginó la pesadilla que se venía. La pandemia y mucho menos la muerte de uno de sus grandes ídolos, Diego Maradona no estaba en los planes de nadie a esa altura del calendario. Sí de por sí se trataba de una reliquia, la pieza ahora adquiere un valor infinito. ¿Tiene precio hoy? Desde lo emotivo seguro que no.

El hombre lo pagó cerca de 305 mil pesos y si bien no fue por interés económico sino por una doble acción solidaria, la pregunta que cabe hacerse dada las tristes circunstancias es “¿cuánto vale ahora?”.

Se trata de un sillón modelo Colonial King realizado en cuerina Blanca y Azul, utilizado y firmado por Diego Armando Maradona, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la Fecha 17 de la Superliga Argentina de Fútbol.

"No me sobra nada. Por un lado es un momento difícil de Gimnasia en lo económico y como soy socio vitalicio, fui miembro de la Comisión Directiva, sentí que había que ayudar al querido club. Pero al mismo tiempo, me interesó la posibilidad de tener en el Valle Medio algo tan simpático e importante. Así que acordé de palabra con el club Villa Unión para poder mostrarlo allí, cobrando una pequeña entrada y que la gente del pueblo se siente en el sillón de Maradona. Con lo recaudado la idea es ayudar a los chicos futbolistas de la zona. Fijate que son cientos los pibes que sueñan con llegar, tener pruebas en Buenos Aires y muy pocos los que disponen de esa chance que tanto esperan", explicó en su momento Juan Carlos Bruno, de él se trata, sobre su noble e interesante propósito. Nació en La Plata pero lleva más de 20 años por aquí y se enamoró de la zona.

"Nos recibieron muy bien cuando fuimos a buscarlo, nos esperaron en la cancha, pudimos sacarnos fotos, ver el partido", comentó respecto al trato recibido del departamento de marketing tripero y mientras pensaba en que rincón de su casa lo ubicará hasta encontrarle espacio en el viejo Unión.

Y anticipó que iría a buscarlo "en una camioneta, hay que embalarlo con mucho cuidado también. Es una alegría enorme", adelantó el prestigioso abogado.

Bruno no tuvo que insistir demasiado en su casa para que lo entendieran y avalaran su hermosa "locura". "Mi familia es toda de Gimnasia, tengo dos hijos acá en Choele Choel y otro que vive en Buenos Aires. Gimnsia es todo para nosotros", resumió.

Para él, más allá de que Diego últimamente honró al mundo tripero con su presencia, Maradona "no tiene camiseta. Es de todos los argentinos ", recalcó.

Diego murió pero su recuerdo está más vivo que nunca. Y en la región quedó su famoso sillón, ese que no tiene precio.