Cuántos taxistas y remiseros se pasaron a Cabify en Neuquén durante 2025

La Municipalidad de Neuquén destacó la regularización de conductores en las aplicaciones digitales de transporte. Cuál es la situación de Uber.

La Municipalidad de Neuquén avanzó durante 2025 en la regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales con el objetivo de garantizar seguridad a los vecinos, brindar previsibilidad a las empresas que trabajan en la ciudad y asegurar condiciones equitativas para quienes prestan el servicio.

A partir de la implementación de la ordenanza vigente, el municipio ordenó una actividad que hasta entonces funcionaba de manera informal y que ahora alcanza más de 300 conductores regulados. Todo están en la app Cabify, donde migró una buena parte de los taxistas y remiseros de la ciudad.

En ese contexto, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa , explicó que el proceso de implementación de plataformas de intermediación del transporte se desarrolló durante la segunda parte del año y permitió avanzar en un esquema regulado.

Mauro Espinoza El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espínoza.

“A mediados de noviembre ya tuvimos una compañía interesada y funcionando en la ciudad de Neuquén, como es la compañía Cabify. La verdad que viene funcionando con muy buena dinámica”, señaló.

Apps de trasporte en Neuquén: los 300 conductores

Como resultado de este proceso “estamos arriba de los 300 conductores que se han suscripto a esta plataforma de intermediación”, destacó Espinosa. Indicó que “casi el 52% de esos conductores son taxistas o remiseros”. Según explicó, esto permitió que el sistema tradicional se integre a las nuevas modalidades de despacho de viajes, fortaleciendo el servicio regulado.

Desde el municipio se remarcó que la regulación no apunta a promover empresas en particular, sino a ordenar el servicio y garantizar que quienes operen lo hagan bajo las mismas reglas.

SFP Apueban Apps de uber taxis concejo Deliberante (8).JPG reclamo taxistas contra Si bien los taxistas protestaron cuando se aprobó la ordenanza de aplicaciones digitales para el trasporte privado, muchos de ellos ya son choferes de esas plataformas. Sebastián Fariña Petersen

En ese marco, Cabify es actualmente la única aplicación de intermediación del transporte habilitada para operar en la ciudad, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos por la normativa municipal, incluyendo la inscripción formal, la habilitación de vehículos, la documentación de conductores y los seguros obligatorios.

Espinosa subrayó que la decisión de regular permitió mejorar la seguridad del servicio y dar previsibilidad tanto a los usuarios como a los prestadores. En ese sentido, agregó que el municipio continúa trabajando para que toda la actividad se desarrolle dentro del marco legal. “Obviamente estamos combatiendo a quien no le interesa estar del lado de lo legal. Estamos trabajando fuertemente con eso”, sostuvo.

Uber, aún "ilegal"

En paralelo, la Municipalidad intensificó los controles en la vía pública sobre las aplicaciones no habilitadas. El subsecretario reiteró que Uber continúa siendo ilegal en Neuquén, ya que nunca inició los trámites exigidos por la ordenanza ni presentó la documentación obligatoria para funcionar. Esta situación genera un escenario de desigualdad frente a quienes sí cumplen con la normativa y se someten a los controles municipales.

En relación con los operativos de fiscalización, Espinosa indicó que las inspecciones reflejan una diferencia clara entre los servicios regulados y los que operan fuera del sistema. Señaló que los vehículos que trabajan dentro del marco legal presentan mejores condiciones generales, con unidades modernas y sin antigüedad significativa, lo que impacta directamente en la seguridad de los pasajeros.

Proteger al usuario

El municipio recordó que la regulación del transporte por aplicaciones busca proteger a los vecinos que utilizan el servicio, garantizando que los viajes se realicen en vehículos habilitados, con conductores identificados, seguros vigentes y controles técnicos al día. Al mismo tiempo, el esquema permite resguardar a las empresas y a los trabajadores que cumplen con la ley, evitando la competencia desleal de servicios informales.

“Cerramos el año 2025, por lo menos en esta jurisdicción, con una implementación en avanzada respecto a lo que son plataformas y realmente muy conformes con el cierre de año”, concluyó Espinosa.