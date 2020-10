Cubero fue al Cantando y explotó Nicole por dejar solas a sus hijas

Mica Viciconte fue una de las últimas incorporaciones al Cantando 2020. En su tercera gala, la panelista sorprendió a todos con la presencia de Fabián Cubero , que fue a acompañarla en el ritmo de tríos, donde compartió escenario junto a Ariel Pucheta, líder del grupo Ráfaga. Nicole Neumann dejó entrever este miércoles su malestar, ya que dio a entender que su ex habría dejado a sus hijas en el departamento mientras el ex futbolista estaba en el estudio.

“A todos nos llamó la atención, pero yo ya no sé cómo seguir”, dijo la panelista cuando le preguntaron sobre la aparición del padre de sus hijas en el reality en Nosotros a la Mañana. Luego, aclaró que esta semana Allegra, Indiana y Sienna están bajo el cuidado de Cubero, por el régimen que arreglaron con sus abogados. “Si Fabián y Mica estaban en el estudio, ¿las chicas donde estaban?”, le consultó su compañero de panel Ariel Wolman. “No estaban en el estudio, hubiera sido exponerlas un montón. Estaban en el departamento, estaban con un adulto”, respondió la modelo. Y agregó: “Claramente había un adulto, ponele. No importa, chicos, me hubiera quedado más tranquila si hubieran estado conmigo, pero bueno”.

Nicole Neumann afirmó que Fabián Cubero fue a ver a Mica Viciconte mientras debía cuidar a sus hijas

Por otro lado, durante la gala del Cantando del martes, Moria le recordó a Cubero los dicho de La Bomba Tucumana sobre su voz aflautada. La pareja de Viciconte no se achicó y hasta canchereó. “No me fue mal, ¿eh?”, dijo Cubero por sus conquistas femeninas. El ex jugador contó que se pone nervioso cada vez que su pareja canta en el certamen (es una de las nuevas, y de las más flojas a la hora de entonar y pegar alguna nota), y la cargó: "En casa grita bastante, hemos tenido varias quejas de los vecinos, y cuando grito yo también, es peor".