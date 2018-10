Cubero le tiene que pasar $85.000 por mes a Nicole

La modelo dijo que no le alcanza para el súper y Cubero ahora tiene que pasarle $85 mil por mes.

A la espera. Aún no salió el divorcio definitivo porque falta que lo homologue el juez.

La feroz pelea que sostienen Nicole Neumann y Poroto Cubero no tiene fin. Esta vez el problema no fue Mica Vicionte, actual pareja del futbolista, sino el nuevo arreglo económico al que se sometieron tras los dichos de la modelo en medio de la crisis económica. “De pedo me alcanza para el supermercado”, expresó la modelo.