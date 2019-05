Cubero se las rebuscó para esquivar la cautelar de Nicole

Es un tema muy delicado, del que la gente no sabe, no es un juego, es un tema fuerte de mi familia, están mis hijas involucradas”.

Contragolpe

Al jugador de Vélez, que se ha vuelto muy activo en las redes sociales, no le gustó la idea de no poder exponer a sus hijas. Y para poder seguir apareciendo con las pequeñas en su cuenta de Instagram encontró la manera de ingeniárselas, con un poco de asuticia. El futbolista publicó una historia en la red social acompañado por sus nenas y, para no tener problemas con la Justicia, les puso máscaras para que en las fotos no se vean sus caras.

Insólito reclamo: Si la restricción no se respeta, Cubero y Viciconte deberán pagar $500 mil de multa.

Aunque todavía la noche de brujas no llegó (se festeja el 31 de octubre), el morocho disfrazó a sus hijas con un traje de esqueleto que les cubría el rostro.

“Festejaremos Halloween. Tarta de J&Q”, escribió en el posteo, y arrobó a sus hijas. Pero luego continuó con su picardía y en vez de poner los nombres de las chicas, prefirió registrarlas como @ella1 @ella2 @ella3 y no se olvidó de etiquetar a su novia, Mica Viciconte, en la publicación. Cubero afirmó que él y Mica “