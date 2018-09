¿Cuelga la capa?

Los ángeles. Henry Cavill, quien interpretó a Superman en tres películas del estudio Warner Bros., no volverá a ponerse en la piel del mítico superhéroe en futuros films del llamado Universo DC. Si bien aún no hay confirmación oficial de ninguna de las dos partes, The Hollywood Reporter aseguró que una de las razones del quiebre en la relación tiene que ver con la película Shazam!, que se estrenará el año que viene y que también corresponde al Universo DC.