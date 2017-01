Carolina Diocare

San Martín de los Andes

Lo llamaron al celular desde una supuesta empresa de telefonía de Buenos Aires y le dijeron que se había ganado un Peugeot 308. Entusiasmado, un empleado municipal de 54 años realizó tres depósitos por una suma total de 12 mil pesos. Tres días después se dio cuenta de que lo habían estafado y radicó la denuncia.

Todo comenzó el 27 de diciembre, cuando el teléfono del hombre de San Martín de los Andes sonó por primera vez y un llamado lo ilusionó con la idea de empezar el año con un auto nuevo.

“Lo llaman al celular de un número no identificado y le dijeron que por el número de abonado se había ganado un Peugeot 308, de una supuesta empresa de telefonía llamada Acción Legal Argentina Satelital”, afirmó el jefe de la Comisaría 43ª, Alejandro Fonseca.

Luego, el comisario detalló que le ofrecieron dos maneras de adquirirlo: que viajara a Buenos Aires con un pasaje gratis para retirarlo o que ellos se lo enviaban a una agencia a Bariloche o Neuquén.

“Primero le pidieron ocho mil pesos y que ellos se encargaban de la patente”, apuntó Fonseca, y señaló que ahí la víctima hizo un depósito por 4450 pesos.

Luego le dijeron que el patentamiento lo tenía que hacer él y comenzaron los inconvenientes.

“El 29 lo vuelven a llamar de una agencia diciéndole que faltaban 3500 pesos por gastos administrativos. En concreto hizo tres depósitos por 12.614 pesos”, refirió el jefe de Comisaría 43ª.

La estafa se derrumbó el viernes, cuando tras una comunicación telefónica le pusieron una nueva excusa al municipal y le manifestaron que faltaban otros 2200 pesos para que el vehículo llegara de Villa La Angostura.

En ese instante, los recurrentes pretextos que le demandaban más dinero al hombre lo hicieron sospechar y, resignado, finalmente se decidió a hacer la denuncia.

“Se chequeó, a través de Villa La Angostura, que no hubiera ingresado ningún camión con autos porque le habían dicho que iban a traer dos o tres vehículos más”, aseveró Fonseca.

A su vez, el comisario indicó que a partir de que la víctima les manifestó que no les iba a enviar más plata, no pudo comunicarse con nadie más.

“Es la primera denuncia que tenemos bajo esta modalidad, sin embargo tenemos conocimiento de que han llamado a otros vecinos, y que algunos realizaron depósitos por montos menores”, apuntó el comisario, pero aclaró que no se radicaron denuncias.

Además, explicó que en la causa ya intervino la Justicia para investigar si se trata de una banda.

$12.000 es el monto al que llegó la estafa del auto. La víctima realizó dos depósitos por Pago Fácil y uno a través del correo. Primero entregó $4450, luego $3500 y finalmente $4657. Los estafadores lo habían contactado por teléfono.

Otro caso

Fue hasta Zapala y lo engañaron en la compra de un cuatriciclo

A través de un conocido, un joven de 21 años oriundo de Las Coloradas llamó a un supuesto vendedor de Zapala por la compra de un cuatriciclo y acordaron reunirse el 13 de diciembre al mediodía en el centro de la localidad.

Ese día firmaron un boleto de compraventa en un lugar público y fueron hasta una casa en el barrio Plan V. El vendedor le pidió 24 mil pesos y le dijo al joven que lo espere mientras buscaba el cuatriciclo. No sólo no recibió el vehículo, sino que el estafador no vivía en el lugar y se dio a la fuga.