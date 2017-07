Culpable de matar a una joven madre por la espalda

Para la familia Guayquinao, el veredicto del jurado no fue suficiente. Esperaban una condena ejemplar para Lira y para su madre, pero cuando escucharon la frase “no culpable” que favorecía a Mirta Rodríguez los invadieron la bronca y la indignación. “El arma no cayó del cielo. Ella se la dio, pero no hay justicia. Si ella no le hubiera dado el arma, mi hija estaría aquí”, expresó Angélica. De igual manera, para Raúl Guayquinao, padre de Karen, “los jurados no comprendieron todo el proceso de que ella le dio un arma e instigó al hijo”.

“Por amplia mayoría, el jurado popular entendió que Lucas Lira es la persona que mató a Karen Guayquinao, con lo que para la fiscalía es un acto de justicia, ya que el autor fue encontrado culpable”. Maximiliano Breide Obeid Fiscal del caso

La noche del 8 de agosto de 2016, Karen estaba con su bebé de dos meses y su novio Bernardo en la parte delantera de la vivienda ubicada en calle Otto Neuman. La pareja planeaba su futuro casamiento mientras tomaba unos mates cuando fueron atacados.

“Lucas pasó su mano izquierda por la ventana y efectuó 11 disparos”, sostuvo el fiscal Maximiliano Breide Obeid durante su alegato de cierre. Cuatro alcanzaron a la joven en los brazos, el tórax y la cintura, lo que le causó la muerte horas más tarde en el hospital regional. “Acá se lo juzga por la muerte de Karen, pero podría haber sido la de Bernardo y la del bebé por la cantidad de disparos”, resaltó. Ambos se salvaron de milagro.

“Les pido que juzguen en base a la prueba, no si son buenos o malos. No hay elementos para sostener que ella le colocó el deseo de ir a matar a su hijo”. Raúl Caferra Defensor oficial de Lucas Lira y de Mirta Rodríguez

Además, destacó dos “puntos de quiebre” entre las familias. El primero fue el enfrentamiento de Lira con el hermano de Karen, Emiliano, un mes antes del crimen; y el segundo, horas antes del asesinato cuando el condenado se enteró de que le podrían haber amputado el brazo. Este hecho desencadenó el fatal desenlace de un conflicto entre ambas familias.

“No solamente mató, fue tan cobarde que mató por la espalda y a una mujer. El daño que le hizo a mi nieto no lo paga nadie”, expresó Raúl.

No bajarán los brazos

“No nos vamos a quedar acá. La vamos a seguir peleando, porque esto no es justicia”, expresó angustiado el padre de Karen. Además, contó que denunciaron a Lira por incumplir la domiciliaria.

“Ahora va a la casa y a la noche anda paseando por el barrio”, comentó Raúl, y Angélica agregó: “Tuvo todos los privilegios. Fue al médico sin custodia. Sale a pasear en moto a la noche porque para eso no le molesta el brazo, pero parece que eso nadie lo ve”.

CRONOLOGÍA

La asesinó para vengar un ataque del hermano

2/7/16 El punto de quiebre

Emiliano Guayquinao, hermano de Karen, cansado del hostigamiento de Lucas, le dio un escopetazo en un brazo. Fue condenado a tres años en suspenso por lesiones graves.

9/8/16 Karen fue asesinada

La joven madre estaba con su bebé de dos meses y su pareja cuando los atacaron la noche anterior. Recibió cuatro disparos fatales y murió en el hospital.

24/8/16 Cayó el asesino

Lucas Lira fue detenido en el hospital de Centenario, donde acudió desesperado a los gritos pidiendo morfina por el dolor que tenía en el brazo herido.

6/7/17 Culpable de homicidio

Un jurado popular halló responsable a Lucas Lira por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por 11 votos a 1 y absolvió a la madre del joven, Mirta Rodríguez.

Francisco Puelpan, en libertad, con su defensor Leandro Seisdedos. Francisco Puelpan, en libertad, con su defensor Leandro Seisdedos.

El amigo tenía rastros de pólvora, pero fue sobreseído por falta de pruebas

NEUQUÉN

Lo único probado para la fiscalía con respecto al tercer acusado, Francisco “Panchito” Puelpan, fue que era amigo de Lucas Lira y que siempre lo acompañaba. “Tenía rastros de pólvora, pero no tengo pruebas suficientes para decirles que haya disparado en la casa de Karen”, sostuvo el fiscal Maximiliano Breide Obeid y retiró la acusación contra el joven, por lo que fue sobreseído.

“Estuvo casi un año esperando por su situación. La verdad que me parece bastante injusto”, resaltó su defensor oficial, Leandro Seisdedos. El abogado explicó que Puelpan colaboró con la Justicia en todo momento desde que fue detenido esa misma noche en su casa como sospechoso.

A la mañana siguiente, el fiscal le formuló cargos, pero lo dejó en libertad con la condición de que se realizara una extracción de sangre para cotejar el ADN con los rastros encontrados en las vainas en la casa de la familia Guayquinao. “No estuvo ni 24 horas detenido. Pero todo este tiempo estuvo investigado y con la tensión de poder ser condenado por una pena altísima de más de 15 años”, comentó Seisdedos.

Tras la audiencia, su familia y amigos lo abrazaron y lloraron de alegría y alivio luego de casi un año de espera. “Declaró la familia, con toda la situación de miedo que hay en el barrio. Ellos viven enfrente de Lucas Lira y a la vuelta de la familia Guayquinao. Además, Francisco era amigo de Karen”, resaltó el defensor.

“Yo les prometí que ni un solo testigo había visto a Francisco Puelpan, Panchito, como todos lo conocen, cerca de la casa de Karen esa noche, y cumplí con la palabra”, destacó Seisdedos durante su alegato de cierre, luego de que el fiscal retirara la acusación contra el joven.