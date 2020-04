Cura violó la cuarentena para "contener" a una mujer en su auto

Del vehículo salió un hombre que se identificó como Ángelo Pezo Carrillo, un sacerdote de Villa Atuel. El religioso y la mujer de 39 años fueron trasladados a la Comisaría 64°, donde se los imputó por infringir el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de entre 6 meses y dos años a quienes no respeten las medidas que toma el gobierno para prevenir epidemias.

“Me arrepiento por la imprudencia y más ahora que está la cuarentena, pero no fue algo malintencionado”, dijo Pezo en diálogo con el diario Los Andes. Según el párroco, la mujer le pidió que los fuera a ver "porque el padre no anda bien, tienen problemas familiares, una cuestión judicial”.

"Ella había ido a Real del Padre a hacer unos trámites, salimos los dos para Monte Comán y antes de llegar me pidió que nos paráramos a conversar un rato, sin que estuviera su papá, porque después había temas que no iba a poder conversar. Nos detuvimos y nos pusimos a un costado de la ruta. Ella estaba dentro del auto porque tenía frío y yo sentado en un banquito afuera con la sotana arremangada dentro de la campera, es la costumbre porque si no se ensucia con la tierra”, detalló.

"Conozco a esta mujer, es más siempre la voy a visitar a Monte Comán y es familia, me visita en la parroquia en Villa Atuel. Hay una relación de hace muchos años, como 17, porque fue una de las jóvenes de la parroquia cuando estuve en Monte Comán. Estuve 4 años en la parroquia (La Asunción de la Virgen Maía) y la visito como a tantos otros”, agregó.

LEÉ MÁS

Loncopué: creen que un asado en plena cuarentena fue el disparador del contagio