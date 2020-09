Neuquén LMNeuquen mujer Custodia del Lanín: vida y trabajo en la naturaleza Romina concursó para ingresar a la Administración de Parques Nacionales y la destinaron a cuidar la cara norte del volcán. Cómo es su trabajo con la pandemia. Paulina Tarantino Por redaccion@lmneuquen.com.ar







Hasta no hace mucho, Romina Domínguez se levantaba a las seis de la mañana para tomar el primer micro que la dejaría en el trabajo. Después tomaba otro para ir a cursar, y recién a las once de la noche, llegaba a su casa. Eso era en la capital del país, cuando todavía no sabía que la vida y el trabajo en un ambiente natural podían ser una posibilidad para ella y su pequeño hijo. El impulso por la carrera de guardaparques comenzó a germinar en ella hacia el año 2009, al conocer la Península Valdés.

“Me llamó la atención ver a los guardafaunas y su relación con la biodiversidad que los rodeaba, me quedé con esa imagen. Entonces me propuse que yo también podía vivir y trabajar en los medios naturales, aportando a la conservación y a la gente. Me metí a la carrera y nunca más dejé de amar lo que hago”, explica Romina, que este año obtuvo el concurso público para ingresar a la Administración de Parques Nacionales de la promoción 31.