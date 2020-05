Cutral Co: médico fue denunciado por acoso laboral

Historial violento

“Desde que entró a trabajar con nosotros tenía malos tratos, con todos. Cuando él recién comenzaba, desde el equipo de guardia hubo que convocar a una reunión para advertirle que cambiara o se fuera, pero ofreció sus disculpas y siguió trabajando. Se calmó un poco, pero su maltrato hacia mí es constante, y aprovecha las ocasiones en que me encuentra sola”, relató la mujer, quien admitió que siempre soportó las actitudes en pos de no generar un conflicto mayor y conservar su trabajo.

La enfermera fue delegada gremial hasta 2018, lo cual señaló que, en su opinión, pudo haberla vuelto un blanco para el médico. “Siempre fui muy meticulosa con que tengamos los elementos de seguridad correspondientes y siempre solicité todo lo que era necesario. No eran reclamos ilógicos, pero cada nota sin contestación yo la reportaba en la Subsecretaría de Trabajo, y a los superiores nunca les gustó”, destacó. Según agregó, una de las frases más utilizadas por el médico era: “Vos estás para trabajar, no para hablar”.

Me enviaron una carta documento que niega el episodio y me acusa a mí de maltratos hacia mi superior. Además de intimarme a presentarme dentro de las 48 horas

La mujer incluso recordó un momento, en 2014, en que los secretarios del sindicato le confirmaron sus sospechas. “En junio de 2014 me informaron que el doctor, junto con otro profesional, se habían quejado de mi proceder y habían ofrecido dinero a cambio de que me desafectaran del gremio, por un ‘exceso de reclamos’ de mi parte”, confió.

Episodio cúlmine

Comentarios como “¿Cuándo mierda te vas a jubilar?” y gritos innecesarios fueron otras de las actitudes puntuales que la enfermera señaló que la llevaron a un estado de angustia que la hizo explotar el mes pasado. “Llegué a mi trabajo un rato antes y en cuanto me vio me empezó a perseguir para que firmara una planilla, sin explicarme lo que era. Le expliqué que necesitaba saber qué era porque es mi derecho y no sabía lo que implicaba, y su respuesta fue: ‘Vos no te vas a asesorar un carajo, firmá la planilla o no volvés a trabajar’”, recordó entre lágrimas.

Muy angustiada, la mujer dio aviso de su retiro temprano y fue directo a la Comisaría de la Mujer de Cutral Co a radicar la denuncia. Aguardando el avance de la causa, la mujer presentó un certificado psicológico y se encuentra con asistencia psicológica y medicada, dada la angustia generada por los años de maltrato. Aun así, desde su lugar de trabajo ya recibió una intimación.

“Solo quiero el mismo respeto que yo ofrezco. Ojalá esto se solucione y me permitan seguir trabajando”, expresó .

