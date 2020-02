Cutral Co: se quiso matar mientras le formulaban los cargos

Un joven, mayor de edad, al que se le estaba formulando cargos por robo agravado durante una audiencia en Cutral Co, sacó un clip de papeles y al grito de “Si me meten preso, yo me mato”, comenzó a herirse el brazo ante la mirada atónita de los funcionarios judiciales.