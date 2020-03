Cutral Co: una mujer pidió ayuda ante una pelea con su pareja

Según explicó el comisario Eduardo Quintumán, los efectivos que acudieron al lugar encontraron una camioneta utilitaria estacionada frente al domicilio y con sus puertas abiertas, donde hallaron a simple vista dos armas de fuego, una carabina 22 largo y una pistola semiautomática calibre 45.

Luego, los policías, tras lograr calmar la situación, procedieron a la identificación de la pareja, que no opuso resistencia. El comisario indicó que la mujer no quiso denunciar a su pareja y los efectivos se retiraron del lugar, no sin antes comunicarle que podía acercarse a la comisaría cuando quisiera.

Por otra parte, las armas fueron secuestradas, dado que, según detalló Quintumán, el hombre contaba con un carnet que las acreditaba como suyas, pero no poseía permiso de portación.

