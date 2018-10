Cutzarida dijo que Flor de la V no es una mujer y Lussich lo cruzó en vivo

"Me refiero a lo que la naturaleza está diciendo hace millones de años. Nacés hombre o mujer o hermafrodita que es una anomalía de la naturales, después vos te podés sentir lo que vos quieras", sentenció.

Tras aclarar que tiene un montón de amigos homosexuales, Cutzarida criticó la ley de identidad de género. "Son leyes basada en una premisa falsa", sostuvo.

"Pero a vos en qué te afecta?", replicó la co-condutora del envío, Carla Conte. "Si esa ideología avanza en la educación de los niños...", deslizó a lo que Conte preguntó: "¿Estás en contra de la educación Sexual Integral?". "Cuándo quiere meter ideas que no están basadas en lo que dice la ideología sí, porque puede confundir a los niños".

"¿Sabés que estás cometiendo un delito para el Estado de derecho vigente con lo que decís, no? El delincuente a quien vos antes querías cortarle la bocha, ahora sos vos", disparó Franco Torchia. "Que vengan a arrestarme. Por eso es peligrosa la ideología de género porque si vos me decías que soy un delincuente...", retrucó Cutzarida y añadió que "si te crían como a una nena vas a ser una nena".

"Vos lo ponés como una cuestión de crianza y a mi de ninguna manera me criaron jugando a las muñecas", intervino Rodrigo Lussich, quien hace tiempo se declaró gay.

"¿Vos te pensás que si yo hubiera podido elegir, yo no sería heterosexual? Que más quisiera uno que ir del brazo, con la persona que ama, besándose en la calle seguir ciertas normas sociales de una manera que no le choquen a nadie. Uno se autocensura para no generarle a la gente, a la sociedad, a la cultura. ¿Uno elige algo para ser rechazado en la vida? Lo último que uno quiere es ser rechazado', entonces juega un 'como si' socialmente para tratar de salir a delante y no sentirse desplazado, rechazado o lastimado", lanzó Lussich.

"Si uno eligiera, si se tratara de una elección, uno no elegiría ser lo que es. No porque es infeliz, porque yo soy absolutamente feliz con mi elección, pero más que con mi elección con mi naturaleza, porque si yo no fuera feliz, no podría vivir en este mundo, y sí llegaría a una decisión horrible que por suerte nunca me tocó. Pero claramente si se tratara de elegir uno no elegiría que la gente lo rechace, que la gente te diga '''puto'', uno no elegiría eso nunca, porque tiene que ver con la naturaleza, y uno naturalmente busca la felicidad’’, argumentó el co-conductor del envío de Canal 9.

