A través de Twitter, Morla informó que el miércoles a la noche Maradona no llegaría a Ezeiza y que todavía no estaba confirmada su presencia en el casamiento de su hija Dalma.

Embed A los estimados periodistas que están en Ezeiza les informo que Maradona no arribó a Ezeiza. Con respecto al casamiento del sábado, aún estamos esperando que el Jeque le permita viajar teniendo en cuenta el partido clave que el Fujairah juega el sábado. No hay nada resuelto. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 28 de marzo de 2018

Ante esta situación, Dalma pegó el grito en el cielo. Con una especie de “paso a paso” de los partidos de Al Fujairah, equipo que dirige su padre en Dubai, mostró su bronca ante la falta de respuesta del club.

“Explicaciones para que me dejen de quemar el teléfono, y no tengo nada más que decir que esto”, escribió la hija del ex futbolista con un pequeño descargo: “Solo contesto esto ¡para que me dejen terminar de planificar mi casamiento en paz!”.

Embed Explicaciones para que me dejen de quemar el teléfono!Y no tengo nada más que decir que esto! pic.twitter.com/kNyWisiakb — Dalma Maradona (@dalmaradona) 29 de marzo de 2018

En una foto marcó el partido que el Al Fujairah juega el mismo día de su casamiento, demostrando que le quedan esos tres partidos por jugar más uno que pertenece a otra copa. Debajo colocó la tabla de posiciones para constatar que el contrincante, Al Arabi, está en último lugar con cero puntos.

“Cuando yo viajé a Dubai, mi papá me dijo que venía, ¡y la fecha la saben TODODS hace mucho tiempo!”, expresó Dalma y, con claro enojo, se quejó: “¿Cuánto puede tardar que le den un permiso?”.

