Dalma, indignada y sin encuentro con Diego

Mala info

Dalma recogió la información y salió a desmentir al periodista, visiblemente enojada. “¡Lio! ¡Te pasaron mal la info! ¡Nada de lo que decís es cierto! ¡Una pena! ¡Que a mí nadie me meta en el medio y menos a mi hija! ¡Gracias! ¡Un beso!”, escribió.

Embed Lio! Te pasaron mal la info! Nada de lo que decís es cierto! UNA PENA!!!!! Que a mi nadie me meta en el medio y menos a mi hija! Gracias! Un beso! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 10 de junio de 2019

“Dalma desmiente mi versión. Está en su derecho. Ojalá todo en esa familia esté en armonía. La Claudia y las chicas me caen muy bien”, siguió Pecoraro, y Dalma contestó: “¿Pero para qué hacés eso? No entiendo! La persona en cuestión te dice que las cosas no son así y la seguís? ¡Te pido que no hables de mi hija y menos diciendo cosas que no son ciertas!”.

Fulminante

Por último, la hija de Claudia Villafañe remató: “Obvio que sería una linda noticia, pero que no sucedió. ¡Por lo tanto es una mentira! Tu fuente confiable se quedó sin agua...”. Y volvió a pedirle que borre el tuit.

Pos su parte, Rocío Oliva quedó en el centro de la escena luego de que en Intrusos revelaran que se agarró a piñas con Lili, una de las hermanas del técnico de Dorados de Sinaloa. Sin embargo, en comunicación telefónica con el programa Pampita Online, la abogada Ana Rosenfeld contó que su clienta, Oliva, se reconcilió con Diego.