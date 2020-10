Damián de Santo se defendió: "No soy un usurpador, estamos en juicio"

Tras ser acusado de usurpar una parte de los terrenos en los que tiene instalado su complejo de cabañas en la localidad cordobesa de Villa Giardino, Damián de Santo rompió el silencio para dar su versión de la situación. “Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puedo hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador”, dijo en diálogo con TN.