Dan marcha atrás con las dos polémicas medidas

Capital Federal

El presidente Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno después de la polémica por la modificación en las jubilaciones. También se refirió al acuerdo del Estado con el Correo y a la economía argentina. “Alrededor del tema Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad, con mala intención, pero bueno, estamos en un año electoral. Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte”, expresó el mandatario.

“Más allá de que el doctor (Oscar) Aguad asumió, como todos mis ministros, un compromiso con ustedes de honestidad, que significa que la ley se aplica para todos, él actuó conforme a la ley, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión como se está haciendo. Acá no sucedió nada todavía: no se condonó, no se pagó, no se cobró. Le dije a Aguad: ‘Volvamos a foja cero’”, detalló. “No hay ningún hecho consumado”, sentenció.

“Para un rico, 20 pesos no es nada. Para un jubilado, es mucho. Muchas gracias, señor Presidente, por rectificar la medida en el cálculo del pago a los jubilados”. Elisa Carrió La diputada lo escribió en Twitter

“Le pedimos al Congreso que la AGN audite la propuesta que haga la Justicia y dé su visto para que nosotros la podamos implementar”, precisó. “Además le he pedido a un equipo de gente, incluida la Oficina Anticorrupción (OA) que se fije un mecanismo por si hay futuros conflictos similares a este, y creo que esto es fundamental”, acotó Macri. “No participé en nada de lo que llevó a cabo Aguad, esperemos que la Justicia decida con todos los mecanismos que le pusimos sobre la mesa. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué durante 14 años los que gobernaron no resolvieron este tema”, señaló.

Consultado por la prensa, el jefe de Estado manifestó sobre la modificación en las jubilaciones: “La resolución ya se anuló”. En ese sentido, argumentó: “Lo de jubilados es un tecnicismo matemático”.

“Me preocupa la sensibilidad del Gobierno que, por un lado, recorta las jubilaciones para mejorar las cuentas públicas y, por el otro lado, gasta $1000 millones en un avión”. Sergio Massa Líder del Frente Renovador

“Yo les dije desde el primer día que si querían magos, a (David) Copperfield, y si quieren infalibles busquen en otro lado, porque yo soy falible”, dijo el miembro de Cambiemos. “Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Esto es un proceso y vamos en la dirección correcta, cuando miro para atrás veo que cuando uno hace tantas cosas comete errores”, añadió.

“No tenemos previsto ningún cambio (en el equipo) de Gabinete por ahora. Estoy muy orgulloso del equipo que tenemos”, aclaró. En el ámbito económico, el Presidente sostuvo que “la inflación bajó drásticamente”. Y añadió: “Me ha dolido cada aumento” que hicimos pero “este verano los cortes de luz bajaron”.

“Sin palabras. El gobierno de Macri modificó por resolución la LEY de la fórmula de aumento a los jubilados y les rebajó las jubilaciones. Se publicó mientras el Congreso trataba la ley de ART”. Cristina Kirchner La ex presidenta en las redes

“La verdad es que no les hace bien dar dos pasos adelante y uno atrás, les pediría que por un día no firmen nada. Lo más reprochable es que en este primer año no cuidaron la transparencia”. Margarita Stolbizer Diputada del GEN