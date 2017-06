Daniel López Rosetti: "La emoción es el principal cemento para la memoria"

“La mayoría de las personas cree que decidimos en virtud de la razón. Pero en la evolución de nuestra especie, desde que un apareció el primer homínido hace alrededor de cuatro millones de años, hemos sido casi todo el tiempo seres emocionales y sentimentales”, planteó Rosetti como anticipo del evento, que tendrá entrada libre y gratuita.

¿Por qué prevalece la emoción sobre el pensamiento?

La razón es una recién llegada, como explosión cognitiva no tiene más de 70 mil años. La mayoría de nuestras decisiones son emocionales porque la emoción decide y la razón justifica. Explica los deseos emocionales o sentimentales de modo “racional” para que sean entendibles a todas las personas que nos rodean.

Y también para nosotros mismos, para justificar nuestros actos...

Claro. Muchas personas dicen ‘voy a hacer tal o cual cosa’ y dan una brillante explicación. Y en realidad van a hacer eso porque simplemente lo desean. En contrapartida, es importante que cuando predominen las cuestiones racionales, esa decisión no esté muy alejada de las necesidades emocionales y los sentimientos porque, si no, no va a durar mucho ni va a traer bienestar.

–¿Qué te llevó a escribir este libro?

Había hecho un trabajo que nunca publiqué, se llamaba “Razón y emoción: manual del usuario”. Este es un tema que siempre me apasionó. Es importante reflexionar sobre nuestras emociones y sentimientos para saber qué sentimos en cada circunstancia y conducirnos con inteligencia emocional. También es importante saber qué piensan y sienten los demás, es decir, aumentar nuestros niveles de empatía. Después, al conocer la emoción vamos a encontrar mayores niveles de creatividad. Las experiencias que se graban más fuertemente son las que tienen contenido emocional. La emoción es el principal cemento para la memoria.

¿Cuán consciente somos de lo emocional en la sociedad actual?

No le asignamos la importancia que tiene, incluso en la educación de nuestros hijos. El aprendizaje emocional es esencial, en especial en la primera y segunda infancia. Sería útil que lo hagan las familias y en los colegios.

En el libro hay un apartado titulado “Twitter e infarto”. ¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra calidad de vida?

Las redes están ahí y ya estamos inmersos. Como cualquier otra herramienta, suman si las manejás con inteligencia emocional. Al igual que el estilo de vida actual, van más rápido de lo que nuestro cerebro se siente cómodo para procesar. Eso conlleva malestar, síntomas y enfermedad. El estrés tiene que ver mucho con el manejo de las emociones y la velocidad de la vida.

¿Y qué sería lo adecuado?

Tener el descanso y el placer suficiente, los espacios de sano egoísmo o de nada para estar con vos mismo, con quien vos querés sin estar interconectados en una red.

¿Cuáles son las principales enfermedades del futuro?

Las cardiovasculares, la ansiedad, la depresión y la demencia. El estrés viene en aumento.

¿Por qué las enfermedades del corazón afectan más a la mujer?

Por una presión cultural. Hace 50 años no morían de infarto como hoy. Mientras el hombre se concreta en el trabajo, la sociedad abusa de la mujer que tiene una doble imposición: la familia, el trabajo, la presión social de estar bien en muchos aspectos. El estrés femenino sumado al consumo de tabaco explica el mayor número de infartos.

Sobre el final de libro hablás de la felicidad…

Hay quienes que dicen que no existe, que son momentos. La felicidad en medicina se llama sensación subjetiva de bienestar. Eso se mide en test psicológicos-cognitivos. Hay características que hacen que una persona se manifieste más feliz que otra: el predominio de emociones positivas, tener pasión por lo que hacés, buscar y tener relaciones positivas evitando personalidades que hacen mal al espíritu, ser parte de un grupo de pertenencia y tener la capacidad de lograr objetivos sencillos como convertir un no en un sí a través del esfuerzo personal.

En contacto directo

Consultorio virtual

“Los medios de comunicación son como un consultorio grande y hay consejos y recomendaciones potencialmente útiles para muchas personas. Me gusta comunicacionalmente subir noticias y recetas a las redes”, dijo Rosetti en relación con la información que vuelca en su cuenta Twitter (@DrLopezRosetti) y Facebook (@daniel.lopezrosetti.5) donde mantiene un contacto directo con más de 810 mil seguidores. “La asistencia, la docencia y la investigación son tres áreas que puedo practicar en la medicina y me gustan”, expresó.