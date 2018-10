Daniel Osvaldo dejó manejar a su hijo Morrison y estalló la polémica

En las imágenes se puede ver al ex atacante de Huracán y Boca en su auto paseando por las calles de Lanús, con Morrison, fruto de su relación con Jimena Barón, comandando el vehículo.

"Ahora doblá para la izquierda", le indica el cantante del grupo Barrio Viejo. "¿Cuál es la izquierda?", pregunta el niño. "La de tu lado", responde una mujer que filma desde el asiento del acompañante. Osvaldo luego le señala que gire hacia la derecha, orden que Momo obedeció.

El video fue replicado por el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter y rápidamente arreciaron las críticas de sus seguidores ante la imprudencia.

Lejos de condenar la imprudencia de su ex, Barón puso el acento en el encuentro de Momo con su padre. “Estoy feliz de que lo haya visto, primero, y después bueno…el cinturón, negro. Yo igual no le digo nada a él. Calculo que estaban yendo despacio ahí en la calle en Lanús, que no había nadie, quiero creer. Está todo bien”, aseguró.

“Yo siempre tomo recaudos a la hora de llevar en el auto a mi hijo", aclaró. "Pero bueno, se vieron, estoy contenta, dejémoslo ahí”, cerró, contundente.

Días atrás, la cantante le pasó factura al ex futbolista por no hacerse cargo de su hijo ya que se la pasa viajando. Incluso llegó a tildarlo de "rockero baqueta", tras el escándalo que generaron las declaraciones de Osvaldo contra Guillermo Barro Schelotto.

