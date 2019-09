"Yo me siento defraudado por este Gobierno. Cuando a vos te defraudan es porque te quitaron algo que por derecho te correspondía. Siento que este Gobierno a todos nos quitó algo que por derecho nos correspondía: que no hubiera tantos pobres, que no hubiera tanto hambre, que hubiera mejor enseñanza, mejor salud, porque tenemos el derecho y porque para eso le depositamos la confianza", sostuvo la pareja de Pamela David luego de asegurar que el jefe de Estado intentó "presionarlo" para que devolviera el espectro de televisión al Estado, a favor del Grupo Clarín.