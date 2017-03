"He instruído a los ministros de Educación y de Economía para que den un adelanto de la paritaria de entre 1500 y 3750 pesos que será recibido por todos los docentes a cuenta del acuerdo que podamos alcanzar. Y una segunda medida, que será un reconocimiento extraordinario al presentismo de los maestros que durante este mes decidieron dar clases", anunció Vidal en conferencia de prensa.

"Quiero agradecerles a esos docentes que vinieron a dar clases y pedirles a los docentes que hicieron paro que consideren este adelanto y vuelvan a dar clases. Sé que se merecen un mejor sueldo pero cualquier compromiso que tome debe ser algo que se pueda pagar".

En tanto, la gobernadora volvió a disparar contra los dirigentes gremiales. "Para dialogar se necestian dos partes y acá, quiero decirlo con todas las letras, no hay vocación de diálogo, hay vocación de conflicto. Hace semanas que dejaron de hablar de salario y lo que buscan es un conflicto que se sostenga el mayor tiempo posible".

"Este conflicto tiene dos perjudicados: primero, los chicos y sus familias, y segundo los docentes que, a diferencia de los estatales, no cobran un aumento desde enero. Algunos dirigentes pueden pensar que los perjudicados somos yo y el presidente, pero no. Para dialogar no hace falta que seamos del mismo partido político pero sí hace falta coincidir en cuatro valores: Los chicos tienen que estar en el aula, los maestros no pueden esperar, los fallos de la Justicia están para ser cumplidos y, finalmente, los intereses partidarios, políticos o personales tienen que estar fuera de la mesa", agregó.

En este sentido, sostuvo que ella no tiene aspiraciones políticas. "Yo no voy a especular, no soy candidata. Soy de Cambiemos, pero no soy candidata. Que digan de qué partido son, a qué elección gremial se quieren presentar y qué ambiciones tienen. Vamos a seguir apostando al diálogo en el marco de la conciliación obligatoria, que es legal, así que los esperamos mañana a las 16".