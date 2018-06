Darín: "Le pido disculpas a Valeria Bertucelli pero nunca la maltraté"

Aunque no especificó cómo fueron los hechos, Bertucelli dijo: "Me sentí muy mal, la pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Para mí todo eso fue siniestro". Creo que algo que lo enaltecerá mucho sería pedir disculpas, porque después le pasó con Érica (Rivas) también. Y el momento amerita decir, tal vez, ´eran otras épocas, pero pido disculpas´". agregó.

El descargo de Darín llegó horas después en Intrusos. "Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar aunque no comparta los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar y pidió públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne. Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de las cosas que denuncia no significa que no quiera que esté tranquila, por ella, por su familia y por Gaby (Vicentico), que es una persona maravillosa y me preocupa muchísimo lo que pueda estar pensando en este momento", expresó el actor.

"Quiero tranquilizarla a ella, que trata de salir de cierta confusión que creo que tiene. Dice que soy responsable de la versión que decía que ella estaba enamorada de mí. ¿Cómo voy a hacer algo así con una amiga, una hermana? No sé quién ha puesto eso en su cabeza para que termine creyendo esa versión. Es imposible creerlo. Pero ocurrió y en ese sentido quiero que se tranquilice. Jamás salió de mí, jamás lo pensé ni lo sentí. No hubo nada entre ella y yo que pudiera alimentar esa posibilidad", aseguró.

Al ser consultado por Jorge Rial sobre las situaciones de maltrato a las que se refirió Bertuccelli, Darín dijo que "más adelante" ahondará en detalles, para no "robarle tiempo" a la cuestión "más importante del día de hoy": el debate en Diputados sobre la ley de despenalización del aborto.

"Con Valeria tuvimos desinteligencias, que son normales entre compañeros de trabajo. Yo nunca la maltraté, jamás. Ella no habló de maltrato, habló de destrato. Eso me parece que es peor; una especie de abandono. Pero yo nunca la abandoné. Puedo ser un poco obsesivo con el trabajo. Y nunca la maltraté, por lo menos a voluntad. A veces uno se puede sentir destratado por algo que alguien dice involuntariamente y a ese punto es al que voy para pedirle disculpas".

El protagonista de Un cuento chino, también se refirió a los dichos respecto a su salario: según Bertuccelli, había una diferencia muy grande entre lo que ganaban ella y Darín. "No voy a criticar su actitud, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los puntos que mencionó. Quiero que todos sepan que yo no manejo el contrato de ella ni de nadie. Cada uno tiene lo suyo y cuando firma un contrato es porque está de acuerdo con lo que se pactó", explicó.

Respecto al desmayo en bambalinas que contó la actriz, manifestó: "Yo también me desmayé varias veces y no lo atribuyo a un destrato o maltrato". "Yo nunca me desentendí de lo que le pasaba. Si tuvo algún desmayo o lo que sea, seguro estuvimos todos atrás de ella", recalcó.

Finalmente, Darín habló sobre Érica Rivas, actriz que también habría tenido algunos problemas con él en Escenas de la vida conyugal. "Ese es otro tema, hoy estoy preocupado por Valeria. Seguramente se encontraron y comentaron algo entre ellas y habrán sentido una hermandad, supongo. Pasaron cosas totalmente distintas en ambos casos. No había amistad (con Rivas), no era amiga mía. La propuse yo para venir al espectáculo porque es una gran actriz e hicimos una temporada fantástica", dijo.

Antes de hacer su descargo en tevé, Darín hizo algunos guiños en Twitter en relación al tema.

Tras las palabras de Bertucelli y el respaldo de su colega Érica Rivas, varios internautas salieron a apoyar al actor en las redes. En uno de los casos, Darín respondió: “Gracias, abrazo“.

Embed Si lo que dijo Valeria Bertuccelli sobre @BombitaDarin despues de q él apoyara a @riverocalu es cierto, yo dejo de creer en Dios, en los astros, en el Universo, en la vida, en la vida despues de la muerte, en mi propia existencia y asi sucesivamente — Pablo (@pablo14981) 13 de junio de 2018

También le dio "Me Gusta" a diversos comentarios sobre el tema y valoró positivamente cuando una seguidora compartió una entrevista en la que Bertuccelli decía que la había pasado “genial” en la obra.

“Después de escucharlo a Verbistsky ponderarte pensé que hacías periodismo en serio. Pegarle a Darín. Mañana van a aparecer tres o cuatro más a las que las maltrató. Que fácil es tirar mierda sin pruebas”; “Hola Luis estoy viendo tu programa, espero que tu próxima entrevista sea a Ricardo Darín, ¿¿la otra cara no??“; “Darín es incapaz de hacer sentir así a una compañera”; “Indigna cuando se ofende e intenta lastimar tan libremente a un gran profesional y persona de bien“, fueron algunos de los posteos a los de que dio "like", según detalla el portal Exitoina.

