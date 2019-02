La actriz y cantante contó que el ex protagonista de Simona la llamó luego de que su amiga (Coacci) la mencionara en una nota de Intrusos por algo que ella le había dicho”. Él me llamó, pero no lo atendí y cuando estuve tranquila, yo lo llamé. Él me dijo: ‘Yo te quiero contar la verdad con esta chica’, y ahí le dije: ‘Yo ya tengo mi versión y le creo a Ana’. Le dije: ‘Quedate tranquilo que no voy a hablar en tu contra, pero tampoco voy a decir que no le creo a Anita, porque le creo’”, relató la pareja de Nito Artaza en el programa de Mirtha Legrand.