De Brito: "Alguien tiró esa fruta, pero es mentira"

Luego el periodista contó que no exisitió comunicación con Burgos. "No hubo una conversación con ella ni con alguien cercano. Es un rumor que no sé quién habrá hecho crecer y le llegó a varios colegas. Seguramente alguien tiró esa fruta, pero es totalmente mentira. La producción no habló con esta chica", aseguró De Brito.

No suma

Para el conductor, la versión de la pareja del diputado en el certramen "salió de la política". "Es un personaje negativo. En otras ocasiones ha habido personajes surgidos de algún escándalo y que por ahí, de alguna manera, lo potenciás en un reality show. En este caso, me parece muy inteligente la decisión de que no esté", opinó la panelista Karina Iavícoli, pero De Brito decidió no dar su punto de vista sobre la mujer a la que el político salteño expuso.