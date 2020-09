De Brito confesó por qué no quiere más a Viviana Canosa

La nota completa de Ángel de Brito en Mujeres de eltrece

De Brito recordó que el quiebre de su vínculo fue el despido en “Los profesionales de siempre”, por el que él responsabiliza a su ahora ex amiga. “Canosa me echó. Me dijo: ‘yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen porque fue una mano negra’, tipo la que persigue a Esmeralda Mitre. ‘Mañana te llamo’ y todavía estoy esperando”, contó el periodista sobre su última conversación como amigos.

Luego de aquel altercado, Ángel de Brito y Viviana Canosa pudieron limar asperezas pero, según cuentan amigos en común, nunca retomaron la relación que tenían.

angel_int.jpg

Al respecto, De Brito contó: “Después hablamos, nos reconciliamos y está todo bien, pero dejó de ser una amiga. Era amiga”, se sinceró. Retomando la pregunta inicial, sobre a quién elegiría para emborracharse, se quedó con José María Listorti por sobre Viviana Canosa y Jorge Rial. “Es al único que quiero de los tres. A los otros no”, sentenció Ángel de Brito para generar una nueva polémica.