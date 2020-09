Pampita se quebró al aire por una historia de amor puro

La cuarentena hizo que los sentimientos estén a flor de piel. Las videollamadas se volvieron muy necesarias entre las personas, pero en el caso de Matías y Mariana Cifuentes, lo que recibieron fue un llamado más que especial: la noticia de que les habían otorgado la adopción plena de cinco hermanitos. Y mientras contaban su historia de amor en Pampita online, Carolina Ardohain no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas en vivo.

“Nosotros no teníamos nada. Teníamos un departamento que alquilábamos que estaba bárbaro para nosotros dos solos. Pero cuando vinieron los chicos, la gente nos acercó bolsas de ropa, juguetes y nos llenaron de cosas. También una señora que no conocíamos nos trajo unas camas cuchetas de sus hijos que ya eran grandes y no las usaban más, y así nos fuimos armando gracias a la solidaridad de la gente”, relató la entrevistada en el día de su cumpleaños, el primero que lo festeja como mamá- feliz de esta nueva etapa en su vida, tras adoptar a cinco hermanos junto a su pareja.