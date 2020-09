Jorge Rial y Alfredo Casero se tiraron con todo en Twitter

"Volvió Cha Cha en su versión golpista. Cagándose en todo. Sin talento, pero con la convocatoria mínima que nos tenía acostumbrado en sus shows. Digamos todo", escribió Rial al compartir un video donde se lo ve a Casero expresando su repudio a la sesión que no tuvo el consenso de Juntos por el Cambio pero igual se llevó a cabo, aprobando en plena madrugada dos leyes para favorecer al turismo y a la pesca.

"Yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución", había dicho Casero antes de arengar al grupo de personas que lo acompañaba para que insultaran al Presidente Alberto Fernández.

Sin eufemismos, Casero recogió el guante y se despachó con un exabrupto contra el conductor de América, en lo que no es el primer cruce que ambos tienen, ya que Rial se ha mostrado en sus redes mucho más afín al kirchnerismo y muy crítico de Mauricio Macri.

Más allá de dividir las aguas a nivel político, el video protagonizado por Casero también generó polémica porque se lo ve al humorista sin tapabocas, rodeado de gente y hablando a los gritos.