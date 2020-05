De Brito despejó los rumores y Pampita estará en el "Bailando"

Con ese panorama, Ángel de Brito recurrió ayer a su cuenta de Twitter y dio la primicia sobre la decisión confirmada de su colega.

El conductor de Los ángeles de la mañana aprovechó para compartir un vistoso gif de la modelo desfilando en la pista del “Bailando” para hacer el anuncio:. “Está confirmada Pampita para el jurado del #Bailando2020. Hablé con ella y con la producción”, tuiteó Ángel.

El jueves, Pampita utilizó la redes para realizar un fuerte pedido ante la pandemia: “¡No salgas por favor! ¡No salgas de tu casa! Cuidá a los tuyos, cuidate vos y cuidá a los demás. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal médico suficiente si nos contagiamos todos a la vez”.

“Hoy usemos la razón y la conciencia para elegir protegernos entre todos: ¡yo te cuido a vos y vos me cuidás a mí!”, cerró Pampita.