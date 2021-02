De Brito destrozó a Canosa y reveló que Lussich deja Intrusos como Rial

Tras la renuncia oficial de Jorge Rial a Intrusos, Ángel de Brito reveló que Rodrigo Lussich seguirá los pasos del creador del popular ciclo chimentero de América TV. En medio de una charla con Marina Calabró este jueves en Los ángeles de la mañana, el periodista aprovechó para tirarle un palo a su colega Viviana Canosa al contar que el panelista de Los Escándalones le dijo que no quiere trabajar con otro conductor.

“Para mí, Intrusos tiene que mantenerse lo más fiel a su esencia y sus caras, su identidad. El candidato natural es Adrián Pallares, y en dupla con Rodrigo me parece buenísimo porque se complementan bien”, opinó Calabró, a lo que De Brito contrapuso: "No, pero a mí Lussich me dijo que se va".