De Brito fue letal con Nicole y la comparó con Pampita

Golpe por golpe

Mientras en el estudio estaban algo sorprendidos por su sinceridad, el conductor de LAM explicó: "No me cuesta elegir, ¿vieron? Porque nos llevamos bárbaro con Pampita, hace muchos años que está ahí. Si se suma Nicole, bienvenida, pero no sacaría a Carolina". Neumann recogió el guante y disparó: "Porque se panquequeó hace rato". A lo que Ángel retrucó: "No, no, no". Pero la panelista no dio marcha atrás: "¿Ah, no? Bueno, está bien. Pero lo ideal sería las dos, por supuesto".

El remate irónico del jurado no tardó en llegar: "Las dos juntas me encantaría… Que se agarren de las mechas ahí en vivo". Sin ocultar su malestar, Neumann aclaró: "¡Para nada! Jamás".

No se salvó nadie y hasta le pasó factura a Agustina Kämpfer

Después del cruce con Nicole, De Brito le apuntó a Agustina Kämpfer, con quien se enfrentó duramente todo el año. “¿Está Kämpfer por ahí? ¿Está Agustina? Me encantaría que nos diera un móvil algún día. Se lo pido acá, públicamente”, reclamó de entrada el jurado del “Bailando”.

La periodista contestó “¿Qué tal? Buen día. ¿Sabés qué pasa? Me estoy presentando a unas clases para dar un instructorado de yoga y con esta media hora que nos agregaron ya llego muy tarde y no quiero llegar más tarde todavía. Es muy importante para mí hacer esto el año que viene. Pero te agradezco mucho que me convoques siempre para hacer móviles”.

“Bueno, cuando puedas, me gustaría que nos des un móvil porque sos tema con Moria Casán, que te está diciendo de todo y me gustaría charlarlo en vivo con vos”, insistió Ángel. Y ella replicó: “Con mucho gusto. Igual, no hay mucho más para agregar, pero en algún momento que pueda, con mucho gusto”. “Ah, pero yo tengo mucho más para preguntar, Agustina”, respondió con ironía De Brito.

