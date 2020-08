De Brito incomodó a Sofi Morandi con Julián Serrano y el jurado le pidió "más pasión"

Las palabras de la conductora le dieron pie a De Brito para dedicarle una chicana a Morandi. "Vos no te dejes contener tanto porque en el Bailando terminamos mal", disparó conductor de Los Ángeles de la Mañana en clara referencia al supuesto romance con Julián Serrano mientras él aún salía con la actriz y cantante Malena Narvay. “Siempre va a venir ese tema en la pista”, replicó la participante, incómoda.

Cabe destacar que, tras el escándalo que generó la versión de affair con Morandi, en 2019 Julián Serrano renunció al Bailando en forma sorpresiva y sin despedirse frente a las cámaras, dejando a la neuquina en una situación de incertidumbre.

Tras la chicana de De Brito, Morandi tuvo que enfrentar la devolución de los integrantes del jurado, que se mostraron exigentes con la dupla. Mientras Nacha Guevara y Karina "La Princesita" le pidieron "más pasión" y "más emoción" a la participante, Pepe Cibrián le pasó factura por una declaración que hizo en relación de la edad del plantel evaluador. "Sé que lo dijiste con la mejor, pero cuando dijiste 'vas a ver en la cumbia', aclaro que no se sabe si van a estar en la cumbia", comenzó diciendo el productor teatral deslizando la posibilidad de que la instagramer no continúe en el certamen. No obstante, el jurado elogió su performance al calificarla de "fantástica".

La siempre polémica Moria Casán marcó la diferencia al decirles: "A mí no me gustó nada". Con picardía, la One se refirió a los dichos de Morandi sobre la edad del jurado y señaló: "Acá no hay grieta generacional porque primero me defino como atemporal porque no elegí el año que nací. La palabra vieja en este país es muy descalificadora, pero en oriente significa sabiduría, así que ni me ofende".

Luego de que Moria criticara el vestuario, la dinámica de la presentación y les pidiera un más "power" y energía, Morandi y Coccia se fueron de la pista con 20 puntos, muy cerca de la salvación para llegar a la siguiente ronda y cantar cumbia.