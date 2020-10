De Brito quiere como angelitas a Nazarena y a Barbie

“¿Saben lo que me gustaría? Que en algún momento, no digo ya, mañana ni pasado, sean angelitas juntas, juntas en un panel”, les propuso el conductor del Cantando 2020.

Ante la sorpresa, Nazarena lanzó entre risas: “Para que ella (por su hija) se horrorice de las cosas que digo”. “Y porque son tan distintas...Vos ya paneleaste, tuviste tus experiencias. Vos Barbie, ¿cómo te ves en ese rol?”, indagó el conductor a la joven actriz. “Yo nunca. Me pasa que no me veo hablando de otras personas, es como que no sé hasta qué punto puedo lastimar a alguien si estoy haciendo una crítica. Me da pena, yo soy muy culposa, yo digo ay, no, le mandaría un mensaje al toque, perdoname, estaría así todo el tiempo”, se sinceró.

Finalizando, Ángel le avisó a otros medios y amenazó: “No me choreen la idea, las veo juntas en otro lado y agarro el rifle eh, primero acá”.