De Brito se burló de Intrusos

Jorge Rial le dio ayer espacio a Lara y a su abogado en Intrusos para que detallen el camino legal que están trazando luego de que se iniciara la sucesión de la millonaria herencia. Ángel de Brito no dudó en hacerse eco del móvil en vivo y dejó un picante mensaje en Twitter “Nueva temporada Better Call Saul (serie de TV)”, escribió el conductor dudando de la credibilidad del abogado del joven. Luego el periodista citó una frase suya: “No me importa la plata”. En ese segundo tuit, De Brito replicó en su muro una polémica entrevista al abogado, hablando del dinero que está “invirtiendo” en este resonante caso. “Este pibe, ¡no sabés! Me pide plata el padre porque la abuela se enfermó. Él me dice ‘no tengo zapatillas’. Ah, el otro día no quería ir al canal porque si no lo llevaba a la barbería. Bueno, 1500 mangos el barbero. Estoy podrido de poner guita. Entonces, me hartó. No es fanfarronería, soy un tipo re humilde yo”, dice un fragmento el audio del letrado. Y agregó: “Estoy con un pendejo caprichoso, que no tiene un mango. Desde que tomé el caso estoy bancando a una familia. Pongo, pongo y pongo. Tengo resto, pero no pienso poner un mango más hasta que no salga el ADN. Es más, yo tengo firmado un contrato por el 25%, que es un contrato irrevocable”.