De Brito Y Rial coincidieron en criticar a Yanina Latorre

Ante el descargo de Yanina , el conductor de LAM aprovechó para dar su opinión sobre las desagradables bromas en torno a los temblores de Nacha . “Me insultaron estos días porque no hablábamos del tema, me decían que la protegía a Yanina ( Latorre )”, arrancó Ángel de Brito haciendo referencia a su panelista y madre de Lola, quien también estuvo envuelta en la polémica por un chiste de mal gusto sobre la artista.

“Personalmente hablé del tema con Nacha. No quería hacer el tema si ella no hablaba porque me parecía exponer algo que yo no sabía si ella quería que se hable. Obviamente era notorio porque se veía en las devoluciones el temblor. Le pregunté a Nacha y me dijo que iba a hablar ella. Esperé que lo hiciera y ahora que ella habló, habilita el tema. Me parece que ella le pone menos dramatismo que el que le ponen otros interesadamente”, aseguró el conductor del Cantando 2020.

Muy serio, De Brito contó qué sintió cuando vio el comentario de Lola y el video de Lucas Spadafora: “Que estuvo mal, estuvo mal. Obvio. A mí no me gustó cuando lo vi, no me agradó. Pero, bueno, la que importa acá es Nacha, no qué nos parece a todos los demás. Pero hay que escuchar a la protagonista, que dice primero ‘no estoy enferma’ y hasta ahora dijo que no le molestó”.

La lamentables imitación que Yanina Latorre realizó sobre Nacha Guevara hizo que Jorge Rial le siga pegando a la angelita. El conductor de Intrusos esta vez eligió su cuenta de Twitter para defenestrar a Latorre, con quien tiene un enfrentamiento de larga data. “¿¿En serio hay gente que idolatra a la enferma de Yanina Latorre?? Una imbécil”, fue el fuerte tuit del chimentero que fue acompañado por el video de Yanina imitando a la actriz.

En otro de los mensajes detalló la fecha en que fue realizada la grabación: “La verdad que no se cansan de joder a Nacha, esto fue el 28/8 en un vivo con Lizardo, no solo que la imita si no que también la llama vieja, qué desubicados que son los Latorre”. Para finalizar con los lapidarios comentarios, Rial fue contundente: “Me da risa q Yanina salió a pedir disculpas del error de Lola Jajajaja no tiene cara, la hizo mierda a Nacha, el fruto nunca cae lejos del árbol”.