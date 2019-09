"De chica me preguntaba por qué no había nacido nena"

El marginal fue genial. Ahora es una gran oportunidad mostrarme como una actriz trans con un papel diferente”.

¿Cómo lo vivís?

Lo vivo con mucha emoción, con mucha responsabilidad y debo confesar que al principio lo viví con gran presión, porque es mi primer protagónico, mi primera tira diaria y soy una novata frente a estos monstruos actores. Pero desde el primer día me ayudaron mucho, y fueron muy generosos, y ya son mis amigos.

¿De chiquita te imaginabas este presente?

Lo soñaba, sí. Soy muy de visualizar mi futuro. Soñaba con protagonizar una novela, ser una figura del espectáculo. Después, a medida que vas creciendo, te vas encontrando con las dificultades. Si bien estuve casi siempre inclinada al espectáculo, al principio no veía que hubiera espacio para actrices trans. Me imaginaba que mi futuro iba a ser a más con la comedia o el teatro de revista.

¿Quién es Ema, tu personaje?

Y bueno, Ema es una mujer trans que se dedica a las letras, es profesora de literatura. Ella viene de una familia de clase social alta pero su madre murió cuando ella era muy chica y su padre no aceptaba su identidad de género, así que se fue de su casa y encontró refugio en los bosques de Palermo, protegida por una trans más grande, Marlene, que la adopta como hija, la lleva a vivir a su pensión y a terminar sus estudios. Después ella, cuando Marlene se enferma, recurrirá a la donación de esperma para conseguir plata.

Detrás De Escena: Presentación | Pequeña Victoria

Venís de un papel en El marginal 3 muy distinto. ¿Qué te tentó de este?

El Marginal fue genial y estoy súper agradecida. Y ahora es una gran oportunidad mostrarme como una actriz trans con un papel diferente y alejado de los estereotipos de la marginalidad y la prostitución. Cuando me contaron de qué se trataba, me volví loca. Porque yo pensé que me estaban llamando para ser la amiga peluquera de la protagonista. La verdad. Y poder mostrar otras realidades que nunca fueron mostradas es súper importante.

Esto muestra el cambio que se produjo en estos años.

Sí, un gran cambio. Viví tres años en Nueva York y allá me preguntaban si acá se podía salir a la calle, si no te agarraba la policía. No entienden que acá es igual o más avanzado que allá. Y también hay que decir. Hoy somos más trans en la tele y también hay muchas actrices que vana estar en la Casa Diana, que mi personaje arma como refugio de chicas trans: van a estar Romina Escobar, que va a ser una gran revelación, Payuca del Pueblo, Sofía Diéguez, Julia Amore, todas grandes actrices.

p24-f02-espe(SCE_ID=354861).jpg

¿Sufriste bullying en la escuela?

Sufrí, pero la verdad es que no tanto. Y sigue existiendo la discriminación, y hay que seguir trabajando y deconstruyendo. Pero cada una lo vive diferente. Y yo, con esta personalidad encantadora (se ríe)… No tuve ningún problema. Lo mismo en mi casa: no fui contenida ni acompañada, porque es algo difícil para cualquier padre, al menos de los de mi generación. La familia lo vive como algo raro, sí. Pero no sufrí mucho. Porque siempre fui como una persona muy solitaria. Y siempre me tuve a mi misma. Va a sonar arrogante, pero siempre estuve muy enamorada de mi misma.

¿Y hoy?

Están chochos, contentos, lo viven con toda la cholulez que te puedas imaginar. Ahora no solo me aceptan, sino que me admiran. Tanto que ya me parece mucho.

¿Cómo vive tu pareja, Nicolás Giacobone (guionista de Birdmany ganador del Oscar), este momento?

Estamos hace diez años juntos, así que él sabe que la vengo peleando y formándome. Y me acompaña. Está feliz.

Embed

¿Cómo es tu historia con él?

Es como una comedia romántica. Estoy obsesionada con PrettyWoman y nuestra historia es un poco así.

¿Cómo fue acompañarlo en el momento del Oscar?

Fue como un sueño, como vivir en una borrachera durante tres meses… Además de que de verdad estaba borracha. Y bailé con MickJagger, un viejito amoroso.

¿Hay sentido del humor trans?

Sí, totalmente. Es que las trans necesitamos del sentido del humor para sobrevivir. Entonces tenemos un desarrollo del chiste afiladísimo, a flor de piel, hilarante.

¿Querés tener hijos?

No, quiero ser millonaria… Pero tengo un perro, ¿cuenta?.