De edil a defensor del Pueblo, un pase que armó gran lío

"No me parece que sea el procedimiento correcto, creo que está viciado, no puedo creer que en San Patricio del Chañar, con 13 mil habitantes, haya seis interesados en un cargo", dijo Ramón Agüera, uno de aspirantes.

En principio, la Carta Orgánica de la localidad no contempla la creación de la Defensoría del Pueblo, pero los concejales la crearon por ordenanza. Y en noviembre realizaron el concurso para que puedan postularse los aspirantes. En casi todas las localidades de primera categoría de la provincia, el cargo está regulado por la carta magna. En este caso, solo fue habilitado por los concejales.

"No fue un llamado publicado en el Boletín Oficial, no se exige certificados de antecedentes y de deudores alimentarios", sostuvo el vecino, quien además cuestionó el hecho de que el edil González sea "arte y parte" en la elección.

El pedido de impugnación que presentó Agüera fue recibido por la presidenta del Concejo Deliberante, Viviana Pedroza, y el mismo intendente Ramón Osés.

Desde hace tiempo que el clima de transición que existe en San Patricio del Chañar está teñido de sospechas que recaen sobre el intendente debido a que gente de su confianza comienza a ocupar cargos antes de dejar el municipio.

