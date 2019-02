De etiqueta

Casi sin querer y sin imaginarlo, el evento se gestó de forma casual. “Cecilia Macanek me invita junto a su sommelier a una degustación de vinos. Como no pasaba nada, empecé a dibujar unos platos. Primero me trajeron dos y después terminé pintando ocho. Ahí surgió todo, porque sentimos que había algo más. Nos reunimos, salió la idea y luego se prendieron varias bodegas a apoyar fuertemente”, explicó Villalba.