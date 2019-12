De Gran Hermano al porno

El tiempo pasó y el simpático joven de rulos se lució como panelista y notero del programa Zapping. Luego llegó una oferta para ser parte de Animales sueltos, pero otra persona se terminó quedando con su lugar. “Yo ese verano hice temporada en Villa Carlos Paz con la Mole Moli. Cuando terminó el verano empecé a ver que no pasaban mi foto en los avances de Animales sueltos y me preocupé. Me enteré que Matías Alé -que ya tenía cinco trabajos- había ocupado el puesto”, recordó con nostalgia.

Frase: “A pesar de que tengo un look muy diferente, se emocionan cuando me ven. y se lo debo a Gran Hermano”.

Otro tropezón de Emiliano fue no haber podido ir al “Bailando” tras su salida de GH. Quiso hacer las cosas de forma correcta por su contrato con Telefe y se perdió “la oportunidad de su vida”. Igual sigue soñando y espera que Marcelo Tinelli lo convoque.

Desde hace cinco años, su vida dio un giro de 180°. Se mudó a España y ahora es actor porno. Sus escenas de alto voltaje están a la vista de todos en las redes. “Hay buena química con mis compañeros y todo va fluyendo. Hubo un colega que tuvo muy buena onda conmigo y me ayudó mucho”, contó Boscatto.

Sobre los cuidados en cada filmación, explicó que siempre usa preservativo: “Haga o no pelis, suelo hacerme chequeos muy seguido. Me gusta estar tranquilo y tener todo bajo control. Es un gran mito de la sociedad que uno se hace más controles porque es actor porno”. Por último, el actor triple X aseguró que no descarta hacer grabaciones bisexuales..