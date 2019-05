De la cancha de básquet a la recepción del aeropuerto

Alguien que se sumó hace poco a este mundo de la aviación y quedó fascinado es Lautaro Riego, ex figura de Independiente. “La posibilidad de empezar a trabajar en JetSMART fue por el aviso de mis tíos (trabajan hace varios años en el aeropuerto) de que una aerolínea estaba por llegar. Esa aerolínea se llama Norwegian, ahí trabajé 5 meses y una vez dentro del aeropuerto me enteré que llegaba JetSMART. Mandé el currículum para ver si me llamaban y qué ofrecían y así fue. Me convenía más la propuesta”, relata el Lauti, muy querido por todos en La Caldera del Rojo.