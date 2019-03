De la Iglesia, otro segundo puesto que festejó toda la región

“Pudimos mantener la posición en la primera vuelta, en la segunda noté que el auto venía con una tendencia de cola complicada, en el curvón se me movió, él pudo meterme el auto muy bien, armando una buena maniobra en la última curva. Intenté seguir al ritmo de él, venía muy disputado en las curvas, casi lo pierdo en el parcial tres y decidí bajar un poco el ritmo, porque sinceramente no lo podía seguir. Aposté a un pace car sobre el final, para tratar de llevarme la carrera, pero no se dio”, analizó Lautaro, conforme con un gran fin de semana y el podio, que pudo disfrutar en casa.

Valle logró su primera victoria en la categoría. “Estoy viviendo un sueño todo este fin de semana, totalmente agradecido al Coiro Dole Racing. Salió una linda carrera y en la maniobra, Lauti me respetó”, sostuvo el piloto de Rawson.

De la Iglesia, como lo expresó, intentó seguirle el ritmo al chubutense, pero desde la cuarta vuelta tuvo que preocuparse por Santiago Álvarez (Dodge), quien fue por la segunda posición, hasta que él tuvo que defenderse de Esteban Cístola (Ford), decidido a meterse en el podio.

“Mario tuvo un mejor auto hoy, pudo hacer una buena maniobra. Yo sinceramente el apoyo de Neuquén lo sentí muchísimo, por eso tiramos la carrera para adelante. Creo que fue muy positivo, no me acompañó el auto para llevarnos la final”, manifestó el neuquino, quien se ubica segundo en el campeonato, a sólo tres puntos de Cístola. De la Iglesia, el único regional en la categoría, comenzó su segunda temporada siendo competitivo y en casa, junto a su gente, fue el referente de Ford y candidato para entrar a los playoffs.