De la Iglesia y Benvenuti no resbalaron bajo la lluvia

De la Iglesia trabajó mucho en la previa para sacarle el mejor rendimiento al nuevo Ford que le armó el equipo de Mariano Werner. Y el tercer lugar fue un gran resultado.

En un circuito donde se siente muy cómodo, el neuquino se ubicó sexto en el primer ensayo y décimo en el segundo. Salió a clasificar en el último grupo y fue uno de los más destacados a 1034/1000 del poleman provisorio, Ricardo Degoumois, escoltado por Diego Ciantini.

El Lauti demostró su capacidad de manejo y aspira a volver al top ten, como en la primera fecha.

En tanto, el angosturense Juan Cruz Benvenuti salió a girar con gomas de lluvia. En el primer entrenamiento se ubicó en la segunda posición y fue cuarto en el segundo. Al clasificar, se ubicó segundo en el primer grupo que salió, para terminar quinto. Hoy a las 9:05 será el entrenamiento, a las 11:05 la segunda clasificación, y a las 14:10 y 14:40 las dos series.

En la Máxima, Urcera fue uno de los tantos que salió a girar con pista húmeda. Se ubicó 41° en el primer entrenamiento. El mejor del ensayo fue Catalán Magni.

Luego, en clasificación, ingresó en el segundo grupo. Empezó a llover apenas salieron a pista y no hubo forma de bajar el tiempo de Valentín Aguirre (Dodge), quien en el primer ensayo con la pista seca se puso al frente y nadie lo pudo mover. Hizo la pole en 1m 28s 382/1000. Manu quedó 40°. En esta fecha no correrá Camilo Echevarría, quien al no poder tener un auto competitivo, decidió parar esta fecha, seguir mejorando el auto y presentarse en la quinta.

Los entrenamientos van a las 12 y la clasificación, a las 15.