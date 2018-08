“Agradezco a Dios que me dé la posibilidad de vivir estos momentos inolvidables”, dijo Camilo poco después de la consagración.

Sin olvidarse nunca de los afectos, dedicó el título a “mi Picún querido, a mis padres que me acompañaron y me inculcaron siempre los valores del amor. A mi señora Majo que hoy -por ayer- cumple años, a Jeremías y Simón y su mamá”, dijo con emoción, dedicatoria que hizo extensiva “a Azul Vóley, que me dio la posibilidad de estudiar educación física, a Gigantes por la posibilidad de ser entrenador y a Julio Velasco porque estar a su lado es como ir a la universidad del vóley y del deporte todos los días”, resumió, eufórico por el título que compartió con su ayudante el también neuquino Valentín Rolandelli quien, a su vez, destacó “la actitud y el carácter del equipo para revertir un 2-0 abajo y dar vuelta el partido. Estamos muy felices y disfrutando esto que es algo muy importante para Qatar”, señaló.

A la hora de hablar de las claves de la victoria, Camilo puntualizó: “El no haber perdido la calma y esperar que ellos bajaran el alto nivel que tuvieron al inicio, el ingreso de un punta nuestro fue clave para aportar mucho en ataque y de poco los fuimos haciendo sentir incómodos”, afirmó.

El próximo desafío, apuntó Camilo, serán los Juegos Asiáticos que se disputarán en Jakarta, Indonesia, desde el lunes. “Son como los Juegos Olímpicos de Asia. Será un torneo más duro ya que algunas potencias, como el propio Irán, lo harán con sus principales jugadores”, contó.

El otro gran hito fue con Argentina

Hace casi un año por esta época, Camilo se preparaba para conseguir el título más importante del vóley argentino, ganando en El Cairo el Mundial sub-23.