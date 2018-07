De la mano de Will Smith se cerró la Copa del Mundo

El actor y cantante estadounidense Will Smith, el cantante de reggaetón Nicky Jam y la artista kosovar Era Istrefi, intérpretes de la canción oficial del Mundial "Live it Up", estuvieron en el centro de la escena.

Además como una sorpresa se sumó el jugador brasileño Ronaldinho, quien apareció tocando los tambores acompañado de Aida Garifullina.

nick.png

ceremonia2.png

Embed

LEÉ MÁS

La espera terminó: empezó el Mundial 2018