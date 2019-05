De la pista del Bailando hasta el altar: Liberman y López, comprometidos

Si bien Martín dejó de insistir durante un largo tiempo, todo terminó bien. “Un día ella me escribe y me dice: ‘Desapareciste’. ‘Y sí, si no me das bola, desaparezco’, contesté. Ese día nos encontramos y no nos separamos nunca más, hace ya un año y medio. Da para pensar cualquier cosa, pero mis amigos saben que es así”, aseguró el conductor de Fox.

Sabor amargo

Por otro lado, Liberman recordó su paso por el “Bailando”. “No entiendo qué fui a buscar la segunda vez. La primera vez estuvo bien, llegué al público que quería llegar, cubrió mis expectativas. Y me dejó algo lindo porque mi mujer de hoy es quien era mi bailarina en ese momento. Pero la segunda vez fui solo por plata, porque me pagaban mucha plata. Pero renuncié porque no había plata que pagara lo mal que la estaba pasando. Le dije a Marcelo que si iba a mi casa yo lo trataba bien, y cuando estaba en su casa, no me sentía bien tratado”, confesó Martín.